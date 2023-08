Ritorna la meloDia: la Salernitana si aggrappa a Re Mida Boulaye e ferma l'Udinese all'Arechi

Sarà pure pareggite, come dice patron Iervolino, ma stavolta è un punto benedetto dalla Salernitana, dall'ambiente granata e dai tifosi. I granata lo conquistano con coraggio ma anche con i piedi, quelli buoni. Cambia la scena, allo stadio Arechi, quando Sousa manda in campo Martegani e Cabral. Poi ci pensa Dia a timbrare il cartellino ed a regalare alla Salernitana un pareggio strappato con le unghie ad una rivale forte, attrezzata, tecnica, tenace come l'Udinese.

La tattica

Scende in campo la "vecchia" Salernitana: Paulo Sousa elegge Gyomber re della difesa (100 presenze per lo slovacco e targa per lui durante il riscaldamento), utilizza subito Pirola al rientro al posto di Fazio, poi Lovato. A centrocampo non c'è Maggiore per infortunio: Legowski e Martegani sono annunciati in rampa di lancio ma in mediana insieme a Lassana Coulibaly ci va Bohinen. Botheim e Candreva sono le sottopunte, Dia è il terminale.

La partita

L'Udinese è squadra tosta, fisica, dinamica: gioca come gioca il suo centrocampo ed è un bel centrocampo. Lovric e Walace fanno l'andatura, con loro Samardzic. I friulani tirano tre volte in porta - Lovric e doppio Walace - dal 2' al 10' e si illuimina sempre la stessa mattonella, quella alle spalle di Bohinen, che è geometrico, ha piede ma non il ritmo dei dirimpettai. La Salernitana, però, ha un sussulto al 18': da una corta respinta della difesa ospite nasce il tiro di prima intenzione fiondato da Pirola verso la porta difesa da Silvestri. Fuori di poco. L'Udinese mostra superiorità e ritmo non solo in mezzo al guado ma anche sulla propria fascia sinistra, quindi la destra della Salernitana. Lì Paulo Sousa schiera Kastanos e non Mazzocchi, perché quest'ultimo è utilizzato come cursore mancino. Ma a destra i granata faticano: Kastanos contro Kamara non è sempre un confronto alla pari e talvolta è provvidenziale anche la scalata, a turno, di Lovato e Gyomber. Poi c'è un momento della prima frazione, a proposito di epiosodi che possono far girare vento e vela, dove la Salernitana potrebbe affondare il colpo se avesse un pizzico di cinismo e lucidità in più Dapprima al 25' Candreva attacca fronte alla porta, potrebbe forse verticalizzare per Botheim ma sceglie il fianco destro e Lassana che di prima intenzione, di piatto, fa quasi la barba alla traversa. Dia fa trenta metri palla al piede e poi decide di essere generoso: non tira, pallone a Candreva leggermente dietro la sagoma del capitano che deve riposizionarsi e perde il tempo della battuta. Poi ci prova Bohinen con un bolide al 38', alto di poco. A questo punto comincia la partita personale di Ochoa con l'Udinese. Il messicano al 45' inchioda sulla riga di porta il pallone indirizzato di testa dall'airone Lucca. Il prodigio è del 47': flipper in area di rigore, ultimo tocco di Kabasele e Memo fa il gatto. Balza all'incrocio, è la sua parata.

La ripresa

La sfida Ochoa-Udinese prosegue ad inizio secondo tempo. Ancora un errore di Bohinen, Thauvin indirizza al palo alla destra di Ochoa ma il messicano abbassa la saracinesca (2'). Finisce la partita di Bohinen all'8'. Lo sostituisce Martegani ma l'Udinese passa in vantaggio dopo pochi minuti. La Salernitana paga dazio alla stazza di Lucca che su una pennellata dalla trequarti protegge il pallone spalle alla porta e scarica su Samardzic. Un gioco da ragazzi depositare in rete con un tocco sotto misura: pallone imparabile, alla sinistra di Ochoa. Escono Mazzocchi e Botheim. Al loro posto Bradaric e Cabral. Quest'ultimo gioca esterno destro e Kastanos va a fare la sottopunta. Intanto fioccano le ammonizioni: "gialli" sventolati sotto il naso di Bradaric e di Pirola per due falli a centrocampo. Buchi nel frattempo in mediana: si infila Lovric, indirizza alla sinistra di Ochoa che dice ancora no (22'). Reagisce la Salernitana: c'è spazio per la prima incursione di Cabral, Dia rifinisce e Kastanos conclude di sinistro: blocca a terra Silvestri (25').

This Girl

Il minuto del coro della rinascita è il 27'. La Salernitana da qualche minuto fa capolino nella matà campo dell'Udinese. Accade che il Dio del calcio illumini la mattonella di Martegani che è un argentino, pulisce il pallone sotto la suola e nel frattempo serve Candreva. Mast'Antonio vede l'inserimento da sinistra di Boulaye Dia e gli serve in profondità l'assist dell'1-1 che il ritrovato bomber della Salernitana, da rapace d'area, non fallisce con il piatto sinistro. E' l'ora del gaucho, tempo di magie. Martegani alza la testa due volte e nel frattempo va di dribbling. Poi sceglie la parabola destinata all'incrocio dei pali ma Silvestri dice no con un volo prodigioso (36'). Ancora Martegani illumina per Candreva: tiro di prima intenzione e ancora Silvestri dice no (41').