Biglietti ai tifosi granata in curva Nord: attesa per la decisione del Gos

Il gruppo operativo per la sicurezza si riunirà in Questura per valutare l'apertura di una parte della curva Nord inferiore ai salernitani in occasione della sfida Salernitana-Udinese, in programma allo stadio Arechi il 22 maggio alle ore 21. Ieri, durante il sopralluogo effettuato insieme alla Salernitana ed a tecnici comunali, è stato proposto di far passare i supporter di fede granata attraverso l'ultimo tornello dei Distinti. Dopo il transito, sarà aperto un corridoio interno, di collegamento tra Distinti e curva Nord, per consentire a mille tifosi di posizionarsi nell'anello inferiore lato Distinti.

Gli ospiti

È stata scartata l'ipotesi di posizionarli nella tribuna inferiore Nord, a causa di limitati spazi di parcheggio. I tifosi dell'Udinese utilizzeranno l'anello inferiore della Nord, lato tribuna, ed entreranno attraverso i tornelli del settore a loro dedicato. L'apertura dell'anello superiore della curva Nord, che al momento non rientra nella pianta organica dei posti a sedere e quindi non rientra nella licenza d'uso dello stadio, può essere garantita solo previa riunione della Commissione provinciale di vigilanza, di pertinenza della Prefettura. In questo momento, però, ci sono problematiche legate alla diversificazione degli accessi e dei percorsi tra opposte fazioni, che manca. Inoltre occorre un numero congruo di tornelli in funzione. Gli attuali 4 garantiscono ciascuno il passaggio di 750 persone e quindi consentirebbero l'apertura al pubblico solo di 2800, 3000 posti. Ma il settore non è in pianta organica, occorrono richieste e sedute della Commissione. Più agevole, invece, liberare parte della curva Nord inferiore, a patto che nel piazzale antistante lo stadio vengano posizionati blocchi divisori tra curva Sud e Distinti.