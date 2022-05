Bonazzoli, "fai come Simone": le formazioni di Salernitana-Udinese

Ansia ma non timore, attesa mista a speranza, salivazione azzerata, un fiume di gente in strada per raggiungere lo stadio. Inizia il giorno più lungo, che mette in palio il traguardo più importante. Alle ore 21, allo stadio Arechi, appuntamento con la Serie A. La Salernitana ha due punti di vantaggio sul Cagliari, impegnato a Venezia, ma penserà esclusivamente alla propria partita contro l'Udinese per dare connotati epici e da romanzo alla propria rimonta. Tutto è cominciato il 16 aprile: 1-2 a Genova, contro la Sampdoria, dopo i golo di Fazio e di Ederson. Da quel momento, la squadra ha viaggiato a passo da Bersagliera. Gli ultras hanno invitato all'adunata, sono pronti a sospingere i granata verso l'ultima tappa, la più importante.

Le scelte

Davide Nicola dovrà rinunciare al portiere Sepe che si è infortunato. Tra i pali si posizionerà Belec. Obi è in vantaggio sulla concorrenza per ricoprire il ruolo di mezzala lasciato scoperto da Ederson che è squalificato. Largo a sinistra, più Zortea che Ruggeri. In attacco, ecco Bonazzoli al fianco di Djuric. Verdi, che decise il match di andata, nella gara di recupero al Dacia Arena, partirà dalla panchina.

Così in campo



SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Obi, Zortea; Djuric, Bonazzoli. A disp: Fiorillo, Russo, Dragusin, Gagliolo, Ruggeri, Capezzi, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Perotti, Ribéry, Verdi. Allenatore: Nicola

UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu. A disposizione: Gasparini, Piana, Zeegelaar, Nuytinck, Benkovic, Ballarini, Soppy, Arslan, Samardzic, Jajalo, Nestorovski. Allenatore: Cioffi

Arbitro: Orsato di Schio

Diretta tv: Dazn