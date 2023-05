La Salernitana giocherà allo stadio Olimpico di Roma il 22 maggio alle ore 18.30, dunque, in posticipo. La Lega Serie A ha poi deciso che debba giocare contro l'Udinese in anticipo, alle ore 18.30 del 26 maggio. I granata sono virtualmente salvi (l'aritmetica potrebbe arrivare ancor prima di scendere in campo nel prossimo turno di Serie A, se una tra Verona e Udinese non vincerà) ma il club dell'ippocampo ha comunque chiesto al Palazzo del calcio di tener conto di variabili ed esigenze organizzative che prescindono dalla posizione di classifica.

La telefonata

Il patron della Salernitana, Danilo Iervolino, ha contattato il presidente della Lega Serie A, Casini. Gli ha chiesto di rivedere il palinsesto televisivo della penultima giornata di campionato. La Salernitana propende per il posticipo. Difficilmente sarà possibile farla giocare domenica: non deve esserci contemporaneità con Bologna-Napoli, anzi l'Osservatorio del Viminale ha bloccato pro tempore anche la vendita libera dei biglietti di Salernitana-Udinese, in attesa dell'ufficializzazione del calendario delle partite, per evitare incroci pericolosi tra tifosi dell'Udinese e tifosi del Napoli. Se, dunque, dovesse essere accolta la richiesta di posticipo avanzata dalla Salernitana, i granata potrebbero giocare sabato 27 maggio oppure essere spostati il 26 maggio, in versione serale, al posto della Sampdoria. Il 26 maggio è una data che non piace a nessuno: non solo alla Salernitana, che dovrebbe rinunciare a diverse migliaia di tifosi e dunque ad un maggiore incasso, ma anche ai supporter del cavalluccio marino, che lavorano ad un importante evento internazionale. Il Circolo Canottieri Irno, proprio il 26 maggio, ospiterà un incontro al quale prenderanno parte tifosi francesi e italiani. Coinvolta anche l'ambasciata francese in Italia.