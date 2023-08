Dia in campo dal 1', la Salernitana prepara l'assalto all'Udinese: le formazioni

Ventimila tifosi sugli spalti e Dia in campo dal 1': così la Salernitana si presenterà al cospetto dell'Udinese, nella partita (fischio d'inizio alle ore 18.30) che segnerà il suo debutto casalingo in campionato. Paulo Sousa deve trovare un partner di centrocampo a Lassana Coulibaly. Dovrebbe puntare sul nuovo arrivato Legowski, che ha già esordito a Roma, ma ha già spiegato che il polacco è in ballottaggio con Martegani. Bradaric non si è allenato per tutta la settimana a causa di un fastidio al flessore. Ha volto solo l'allenamento di rifinitura, è stato convocato ma inizialmente dovrebbe accomodarsi in panchina. A sinistra Mazzocchi, a destra Kastanos, sottopunte Candreva e Botheim. Prima della gara, Gyomber sarà premiato con una targa dal presidente Iervolino per il traguardo delle sue prime cento presenze in maglia granata.

Le formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): 13 Ochoa; 66 Lovato, 23 Gyomber, 98 Pirola; 20 Kastanos, 18 L.Coulibaly, 99 Legowski, 30 Mazzocchi; 87 Candreva, 11 Botheim; 10 Dia. In panchina: 56 Costil, 1 Fiorillo, 17 Fazio, 28 Bronn, 6 Sambia, 3 Bradaric, 2 M.Coulibaly, 8 Bohinen, 7 Martegani, 21 Cabral, 22 Ikwuemesi. Allenatore: Paulo Sousa.



UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 18 Perez, 29 Bijol, 27 Kabasele; 2 Ebosele, 24 Samardzic, 11 Walace, 4 Lovric, 33 Zemura; 26 Thauvin, 17 Lucca. In panchina: 40 Okoye, 99 Piana, 14 Abankwah, 5 Guessand, 83 Nwachukwu, 12 Kamara, 13 Joao Ferreira, 21 Camara, 6 Zarraga, 8 Quina, 15 Aké, 7 Success, 20 Vivaldo Semedo, 79 Pejicic. Allenatore: Andrea Sottil.