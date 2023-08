La carica dei 20mila per la prima casalinga dei granata in campionato: le scelte di Sousa

Salernitana all'assalto dell'Udinese e della prima vittoria casalinga di campionato, che le consentireebbe di allungare la striscia positiva di risultati. In questa settimana sono arrivati Cabral, Martegani. La Salernitana può variare il proprio modulo? "A fine mercato ci penserò - è la risposta di Sousa - Questi ragazzi nuovi arrivati purtroppo non sono giunti a Salerno nella pre stagione, affinché potessero subito abituarsi al nostro gioco e al nostro campionato. Credo, però, che anche se sono meno preparati di quelli che sono usciti, hanno più potenziale. Non so di quanto tempo c'è bisogno per integrarli dentro la squadra. Martegani ha sempre giocato come trequartista. L'esigenza che noi abbiamo è anche diversa. Loro sono abituati a certe dinamiche dentro le loro squuadre ma ci sono dinamiche ed equilibri ai quali bisognerà abituarsi. La cosa positiva è che i giocatori dell'anno scorso stiano facendo un lavoro straordinario".

Le difficoltà

"Abbiamo sempre avuto molta difficoltà a giocare contro squadra fisica e tecnica. L'anno scorso abbiamo vinto perché tutti i momenti positivi sono stati a nostro favore. Domani abbiamo bisogno di tanta energia, di tanti giocatori, perché sarà una partita difficilissima". Le condizoni di Legowski e Bradaric: "Può giocare Legowski e può giocare anche Martegani al posto di Maggiore. Tutti hanno chance di giocare ma c'è bisogno di un tempo di adattamento, ecco perché domani occorre pazienza. Bradaric per molti giorni non si è allenato. Oggi ha svolto tutto l'allenamento e può darci una mano".

Le differenza tra Pirola e Fazio

"Pirola sta crescendo tantissimo, crescerà ancora di più. A livello di costruzione, anche se qualche volte potrebbe essere più veloce, Fazio è molto valido. A Roma abbiamo affrontato una squadra che chiudeva il nostro corridoio destro dando più spazio sul centro sinistra e Federico è stato bravo. Tutti i difensori possono giocare insieme in qualsiasi posizione. Sono orgoglioso di vedere giocatori che crescono come stanno crescendo. Se domani Gyomber giocherà, farà 100 presenze nella Salernitana".

Gli attaccanti e lo sprint delle piccole

"Di eventuali nuovi attaccanti parlerà il direttore sportivo. Pure Ikwuemesi potrà darci una mano". Il Verona ha fatto sei punti in due gare e il Frosinone ha battutto l'Atalanta. Sousa si riferiva a questo quando parlava di partenza sprint? "Le squadre che devono salvarsi devono anche partire a mille, perché hanno bisogno anche di connettersi nella strada del risultato che ci dà sempre entusiasmo. Dia? Ogni giorno, gni settimana migliora. Non è ancora al top ma sta crescendo e anche a Roma l'ho visto meglio sul breve. E' un giocatore ancora lontano dal suo standard e rendimento migliore, ma è il migliore che abbiamo". Il cambio di ruolo per Dia? "Se noi fossimo una squadra presente per il 90% della partita nella metà campo avversaria, io vedo Dia prima punto. Dentro, invece, il nostro bisogno e anche il suo, credo che dietro una punta che dà profondità lo vedo meglio. Gioca anche prima punta, ma lo possiamo utilizzare molto meglio se gioca a ridosso".