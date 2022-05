Assalto ai biglietti e onda granata, la clip è già virale: "Noi siamo ancora qua"

La Salernitana ha voluto invitare i tifosi all'adunata, pubblicando sui social network le immagini del gol in rovesciata realizzato da Federico Bonazzoli per il definitivo 1-1 allo stadio Castellani di Empoli. "Noi siamo ancora qua", scrive la Salernitana, facendo il verso alla celebre canzone di Vasco Rossi. Nel frattempo la città e la provincia già si preparano a prendere d'assalto le ricevitorie.

La prevendita

In attesa di sviluppi sul fronte curva Nord, la Salernitana ha comunicato l'inizio della prevendita dei biglietti per assistere alla partita contro l'Udinese. Scatterà domani, martedì 17 maggio, e sarà riservata per ventiquattro ore ai possessori di Granata card, affinché possano esercitare il diritto di prelazione. Nel frattempo sono già abilitati alla visione del match 2.900 tifosi che avevano già acquistato il mini abbonamento per cinque gare casalinghe, esclusa quella con il Venezia. Il prezzo dei biglietti è rimasto invariato ed è anche confermato l'acquisto di tagliandi under 14 (costo 2 euro) per la curva Sud. Possono essere acquistati solo in ricevitoria.