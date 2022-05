Cuore granata curva Sud: gli ultras incantano con la scenografia pre partita

Nello stadio Arechi pieno come un uovo, dopo il saluto del patron Danilo Iervolino al popolo granata - il presidente è arrivato in barca, da Marina d'Arechi -, lo speaker "pompa" la canzone grifatta "The Giornalisti": è una felicità p....a, è una nota vocale di dieci minuti, è un lunghissimo brivido. Nel frattempo gli ultras portano a spalla i rotoli della scenografia.

La sorpresona

Vengono posizionate le immagini di due proiettori, ciascuno per lato della curva, e poi la scritta Ciak. I tifosi "proiettano", quindi, il proprio modo di essere salernitani e di vivere la salernitanità. La colonna sonora di "C'era una volta il West" tiene tutto legato e scandisce il lento passaggio dei rotoli, di mano in mano. E' stato scritto un nuovo film, sono uniti e incollati tutti i pezzi e frammenti della storia granata lunga quasi 103 anni, tutti i loghi. Ogbi momento e frammento è riassemblato con maestria in un lughissimo serpentone di carta, in un magico momento, una partita, come in un cinematografo, come nell'ultima scena di mille baci scambiati in "Nuovo cinema Paradiso", riattualizzati per il bambino Totò, in un lontano, onirico ma adesso attualissimo posto chiamato Giancaldo. Spettacolo e brividi allo stadio Arechi, mentre gli occhi luccicano e il cuore batte forte.