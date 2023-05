Festa granata e sold out per Salernitana-Udinese: il club chiede di aprire uno spicchio della Nord

Per Salernitana-Udinese, in programma il 27 maggio alle ore 15, sono stati già venduti 22mila biglietti e abbonamenti. Lo stadio Arechi si prepara al tutto esaurito per l'ultima gara casalinga del campionato, probabilmente anche l'ultima esibizione di Boulaye Dia con la maglia granata (al momento sedici gol in una sola stagione, eguagliato il record del connazionale Keita Baldé).

La riunione

Il Gruppo operativo per la sicurezza non ha rilevato criticità: non c'è astio tra le tifoserie, non ci sono limitazioni alla vendita dei biglietti ed è ripresa da giorni anche la vendita libera che era stata inizialmente bloccata, in attesa della programmazione televisiva della giornata, per evitare incroci pericolosi tra i tifosi del Napoli e quelli dell'Udinese. La Salernitana nel frattempo ha chiesto alle forze dell'ordine di poter mettere in vendita per i tifosi locali anche uno spicchio di curva Nord inferiore, quello confinante con il settore Distinti e capiente mille posti.

Tifosi

L'ingresso dei tifosi granata sarà garantito previa apertura di tornelli dedicati. Accadde anche in occasione di Salernitana-Udinese della scorsa stagione, nella leggendaria notte della prima salvezza in A. I varchi d'ingresso saranno aperti alle ore 12.30. Non dovrebbe essere più proposta la scenografia. A fine partita, la Salernitana organizzerà una prima festa con dj-set. Ce ne sarà un'altra il 5 giugno.