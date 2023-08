Pareggio di platino con l'Udinese e testa a Lecce, la voce dei tifosi: "Godiamoci Dia"

Dia all'improvviso e Salernitana in Paradiso. Dopo un'ora di sospiri e di Udinese al comando delle operazioni, i granata hanno tirato fuori la caratteristica che Sottil, allenatore degli ospiti, ha saputo riconoscerle a fine gara, in sala stampa. "E' una squadra pratica", ha detto. Il pragmatismo di Roma è stato esibito anche allo stadio Arechi, in una gara che si era fatta complicata. Dopo l'1-1 firmato da Dia, sono arrivate altre parate decisive del friulano Silvestri ma la Salernitana ha saputo sfondare al primo, vero tiro fiondato verso la porta dell'Udinese. Il merito è di un cannoniere che sta ritornando in forma ma che per i granata è già (da sempre) il migliore di tutti.

La voce dei tifosi

Mimmo Rinaldi: "Un punto guadagnato, due punti persi; i nuovi li poteva mettere prima anzi forse è stato meglio dopo. Parole, parole, parole. Ognuno di noi la vede in maniera differente e anche questo è il bello del calcio. Io la vedo così: squadra in fase di assestamento allestita in ritardo, ciò non vuol dire che la società ha sbagliato, ma che ha solo atteso il momento giusto. Abbiamo un'ossatura e questa è la nostra forza: i nuovi si faranno. Punto importante - 38 alla salvezza guardiamo avanti agli altri lasciamo le prosopopee inutili". Mario De Rogatis: "Partita dai due volti, i primi 72 minuti dominati dall'Udinese, ma più per nostri demeriti, e gli ultimi 24 giocati con una grande intensità e vigore atletico. Direi due punti buttati, contro l'Udinese più scarsa dell'era Pozzo. Martegani mi è parso mostrare una buona personalità, ma il nostro vero problema è l'attacco: serve assolutamente una punta di peso da affiancare a Dia, se mai scelta con un algoritmo europeo e non caraibico. Sono mancati cinismo e lucidità". Ciro Troise: "Primo tiro nello specchio dopo settanta minuti. Il calo fisico dell'Udinese nel finale è stato determinante. E poi noi abbiamo Dia". Antonio Positano: "Abbiamo visto una partita noiosa fino a metà del secondo tempo giocata sotto ritmo poi ci siamo svegliati ed abbiamo dominato sull’Udinese.Penso che Sousa questa volta non sia stato impeccabile nel mettere la squadra in campo e ha commesso qualche errore tattico, comunque i cambi andavano fatti prima. Mazzocchi è in ritardo di condizione e Kastanos da laterale ha sofferto tantissimo. Secondo me abbiamo gettato due punti". Paolo Toscano: "Queste partite bisogna vincerle, ma la squadra non mi è piaciuta molto. Non riuscivamo a superare il centrocampo e solo alla fine siamo venuti fuori. Speriamo di migliorare nel gioco magari con l’acquisto di un centravanti da affiancare a Dia".