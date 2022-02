La carica degli ultras, passione granata: accoglienza speciale per la Salernitana

Luci all'Arechi: la Salernitana dovrà prendersi la scena, contro lo Spezia ed i suoi ultras, che ritornano allo stadio, la sosterranno nell'impresa. L'accoglienza sarà maestosa, in perfetto stile granata.

Il passaparola

Corre velocissimo sul web, le chat sono state inondate di messaggi. Di padre in figlio - segno di appartenenza e amore viscerale - i tifosi immaginano di incitare la squadra in arrivo allo stadio, a bordo del rinnovato pullman sociale. Tutto è ancora top secret (anzi, doveva esserlo) ma di sicuro la Salernitana attraverserà il corridoio che conduce dall'hotel Mediterranea a Marina d'Arechi, fino al viale che conduce allo stadio, attraversando un corridoio di cuori granata. Tutti per la Bersagliera: sciarpe, bandiere, la luce della passione che non si è mai spenta.