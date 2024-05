Sogni a cielo aperto: i piccoli ultras partecipano alla preparazione della scenografia granata

Identità e tradizione non è solo un modo di dire o un tatuaggio sui polpacci. E' anche l'ispirazione di un pomeriggio di fantasia e creatività granata, che è andato in scena nel piazzale del mercato di Pastena. Centinaia di bambini, accompagnati dai propri genitori, hanno risposto all'invito alle arti che gli ultras hanno rivolto loro, affinché fossero co-protagonisti della scenografia che sarà messa in scena lunedì, in occasione di Salernitana-Verona.

Il pomeriggio granata

Dalle ore 15.30 alle 20, gli ultras della curva Sud Siberiano hanno accolto i giovani supporter e insieme hanno passato vernice per riempire caratteri cubitali che formano quattro parole, parte integrante dello sfondo della scenografia. I bambini hanno lasciato l'impronta della propria mano sui metri di carta preparati per realizzare il fraseggio. Ai giovani supporter è stato anche consegnato un diploma di partecipazione.