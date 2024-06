"Rispetto per i nostri morti: annullato il corteo": la decisione degli ultras granata

Nessun corteo dell'appartenenza. Gli ultras lo hanno annullato come segno di rispetto per Armando, Gerardo e Gianni, i tre cuori granata che recentemente e a distanza ravvicinata hanno smesso di battere. Così la festosa sfilata programmata per inneggiare ai 105 anni della Salernitana non ci sarà più. L'appuntamento è confermato solo in piazza Casalbore, alle ore 19.19 di mercoledì 19 giugno.

La nota del gruppo ultras Ums

E' comparsa in serata, pubblicata attraverso i canali social. "APPARTENENZA E ANCHE RISPETTO... Per Armando,per Gerardo e per Gianni gli ultras hanno deciso di annullare il corteo dell'appartenenza. L'appuntamento resta alle 19,19 in piazza Casalbore nel piazzale antistante lo Stadio Vestuti. Onoremo e rispetteremo sempre chi per la Salernitana ha dato la vita".