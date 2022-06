Gonfiabili, striscioni e fuochi d'artificio: happening granata allo stadio Vestuti

Gonfiabili, giochi all'aperto, fuochi d'artificio, l'esposizione di striscioni che hanno fatto la storia della torcida granata e un brindisi per il decennale della fondazione. E' tutto pronto allo stadio Vestuti per l'happening granata organizzato dal gruppo ultras Ums, il 18 giugno, alle ore 17.

Lo scenario

Sono state invitate a partecipare tutte le sigle della curva Sud Siberiano. Sarà una giornata di spensieratezza che precede il compleanno della Salernitana, il 19 giugno. Prima di inneggiare alla Bersagliera ed ai suoi 103 anni di storia, il gruppo ultras radunerà bambini e famiglie. Dovrebbero essere utilizzati gli spazi interni allo stadio Vestuti (solo terreno di gioco) per l'installazione dei gonfiabili e poi piazza Casalbore come scenario della festa. In mattinata, alle ore 10.30 in Duomo, si svolgerà invece la Santa Messa in ricordo dei tifosi della Salernitana che non ci sono più, organizzata da Generazione Donato Vestuti. Il 19 giugno, allo stadio Arechi, scenderanno invece in campo le vecchie glorie della Salernitana e sfideranno la Nazionale cantanti. Fischio d'inizio alle ore 20.30. Tra gli organizzatori della serata c'è anche l'ex calciatore Arturo Di Napoli.