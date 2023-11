Crisi Salernitana: l'ad Milan incontra una delegazione ultras

"Incontreremo altre componenti del tifo granata". Lo aveva ribadito la Salernitana nella nota stampa di alcuni giorni fa. Lunedì sera l'ad Milan ha ascoltato le parole, cariche di passione ma anche di apprensione, di una delegazione della curva Sud Siberiano.

L'incontro

L'amministratore delegato, accomagnato dallo Slo Mimmo Napoli, ha ribadito quanto aveva detto alla tifoseria organizzata: volontà della proprietà di proseguire l'avventura al timone granata, ferma convinzione nella salvezza, piena fiducia ad Inzaghi, necessità di rafforzare la squadra a gennaio, nella consapevolezza che però si dovrà arrivare a questa scadenza con più punti in classifica e sempre nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario del club. "Stateci vicino", ha concluso il dirigente. Venduti al momento 1250 mini abbonamenti a prezzo agevolato (iniziatativa "Never alone" per le prossime due gare casalinghe) e 350 biglietti per Salernitana-Lazio. .