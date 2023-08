Adunata curva Sud Siberiano: gli ultras granata convocano incontro pubblico, tutti invitati

Adunata ultras allo stadio Arechi. A pochi giorni dal debutto casalingo di campionato, in programma il 28 agosto contro l'Udinese, i supporter della curva Sud Siberiano convocano un incontro pubblico nel piazzale antistante l'impianto sportivo di via Allende. Il "dodicesimo uomo" scenderà in campo venerdì 25 agosto alle ore 20.30. L'obiettivo è coagulare entusiasmo ed energia intorno alla Salernitana.

La nota dei gruppi ultras

"27 maggio 2023: l'ultimo respiro della scorsa stagione del Principe degli stadi. Ci siamo lasciati così, in festa per un grande traguardo raggiunto e senza nessuna voglia di fermarsi. Il nostro cammino è già ripreso e ora è tempo di ritornare su quei gradoni dal profumo di casa, che non manchino l'appartenenza, l'unione e l'identità che hanno reso grandi il nome e i colori che portiamo. L'auspicio per la prossima stagione è che il percorso di crescita della nostra tifoseria possa continuare. Per poter realizzare questo obiettivo c'è bisogno dell'apporto e della voce di ogni singola persona che tenga alla Salernitana. Venerdì alle 20:30, nel piazzale della Curva Sud, si terrà una riunione aperta a tutti che avrà l'intento di rinnovare l'unità e lo spirito di aggregazione necessari per continuare a rendere l'Arechi un catino infernale. La nostra Curva ci guarderà, in attesa di tornare a splendere al più presto... Rulleranno i nostri tamburi, le bandiere al ciel si alzeran. Curva Sud Siberiano".