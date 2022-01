Capienza ridotta contro la Lazio: gli ultras della Salernitana potrebbero disertare

"No, grazie: restiamo fuori". Lo avevano già scritto sui volantini i gruppi ultras dell'Hellas Verona, prima della sfida alla Salernitana, e adesso anche i supporter granata potrebbero prendere la stessa decisione.

Lo scenario

Gli ultras non hanno gradito le ultime disposizioni della Lega Serie A, che stabilisce tetto massimo di 5mila persone per gli impianti sportivi, nelle prossime due gare di campionato. Nel frattempo la prevendita prosegue - circa duemila biglietti ancora in vendita per i settori curva Sud e Distinti, in attesa che vengano messi a disposizione anche quelli di tribuna coperta - e la squadra, dopo il giro di tamponi effettuato al campo Volpe, ha in programma l'allanemento pomeridiano al centro sportivo Mary Rosy. Giovedì, appuntamento davanti al notaio: comincerà l'era di Danilo Iervolino, presidente della Salernitana.