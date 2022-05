Scenografia allo stadio Arechi: gli ultras granata raccolgono fondi

"Sinallagma d'amore". Il copyright è del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, e gli ultras granata prendono in prestito l'espressione per spiegare che cosa intendano realizzare sui gradoni dello stadio Arechi, nell'ultima gara di campionato.

La nota

L'invito all'adunata è stato pubblicato sulle pagine Facebook della torcida. "Noi ultras della curva Sud Siberiano - spiegano - in vista dell'ultima partita di campionato contro l'Udinese stiamo organizzando una mega scenografia. A tal proposito, chiediamo a tutti i tifosi presenti oggi e domenica contro il Cagliari un contributo volontario, per far sì che ciò si possa realizzare. Saranno presenti all'ingresso dei diversi settori vari punti di raccolta. Vi ringraziamo anticipatamente per il sostegno. Avanti Salerno, avanti salernitani, l'orgoglio di esserlo passa anche di qui. Vada come vada!».