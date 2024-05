Cuore granata curva Sud, gli ultras annunciano la scenografia contro il Verona: "I bambini con noi"

Non esiste la scenografia dei tempi migliori né quella delle notti buie. Esiste, invece, la rappresentazione del proprio amore per la casacca granata, che è trasversale alle categorie, ai campionati. E' difficile spiegarla: si tramanda di padre in figlio. Gli ultras lunedì sera contro il Verona vogliono proprio arrivare all'ideale staffetta con i più piccoli del reame di Sua Maestà la Salernitana. Tra pochi giorni avrà 105 anni e poco importa che sia precipitata in B. E' sempre lei. Anzi, è sempre nostra, la nostra vita, la Salernitana, come ricordava Carmine Rinaldi Siberiano. La curva che è intitolata all'indimenticato capo ultras srotolerà, dunque, metri di carta per rappresentare il proprio amore viscerale. "Di padre in figlio si tramandano". Se è troppo forte questo sentimento che ciascun tifoso della Salernitana si porta dentro, i supporter hanno possibilità di ribadirlo lunedì sera nell'ultima gara casalinga del campionato. Nessun riferimento all'atavica e sedimentata rivalità con il Verona: nel comunicato stampa che annuncia la scenografia, ci sono solo parole "pro", cioè a favore, a sostegno della Bersagliera. Il resto è contorno, a cominciare dai protagonisti, attori e antagonisti.

La nota

In un lungo comunicato stampa comparso sui canali social del tifo salernitano, gli ultras granata hanno dunque invitato all'adunata, prima di darsi appuntamento per le strade della città e trasformarle in cantiere a cielo aperto, finalizzato alla realizzazione dell'ultima cartolina della stagione. Lunedì, quando Salernitana e Verona sbucheranno dal tunnel, ecco che cosa vorrà rappresentare la curva Sud Siberiano e soprattutto ecco chi vuole coinvolgere. "Da sempre e per sempre, il nostro senso di appartenenza va oltre ogni ostacolo, indipendentemente dalla categoria. Retorica? Parole al vento? Per noi no. Una retrocessione, e soprattutto in queste circostanze, fa male, senza tanti giri di parole. VERGOGNOSI TUTTI GLI ATTORI DI QUESTO SPETTACOLO INDECENTE. Tifare Salernitana ha un significato profondo. Conosciamo le nostre origini, la nostra storia e da dove viene il colore del sangue che ci scorre nelle vene. Siamo orgogliosamente legati alla nostra storia e a quell'appartenenza a una Signora che si appresta a festeggiare i suoi 105 anni. CHE IMPORTA SE... non sarà mai un canto banale ma rappresenta un canto d'amore di chi proprio nei momenti più bui le starà vicino. L'ultima giornata di campionato intendiamo viverla a modo nostro: una coreografia non è la rappresentazione di una festa. Cosa ci sarebbe da festeggiare in fondo? Resta solo la rappresentazione di tutto ciò che è stato scritto finora. Prima il nostro senso di appartenenza e poi tutto il resto. Al di là di una categoria. Oltre la categoria. In questo momento particolare, dove l'unica ancora di salvezza è rappresentata proprio da quel sentirsi SALERNITANI DENTRO, mentre all'esterno traspare solo confusione, approssimazione ed incertezza ad ogni livello, il sostegno alla maglia e la difesa della città rappresentano baluardi inamovibili di chi di questi principi, da sempre, fa uno stile di vita. Ma c'è di più! IL NOSTO COMPITO, visto che nessuno sembra importarsene, è avvicinare le nuove generazioni di tifosi e preservare quell'entusiasmo spontaneo dei piccoli tifosi granata che inevitabilmente la serie A ha alimentato e che non dovrà essere sperperato. E proprio a loro sono rivolti la nostra sorpresa e il nostro invito. Ci piacerebbe che fossero proprio loro gli artefici di quello che faremo lunedì prossimo, che i piccoli tifosi di oggi, gli ultras di domani, venissero a realizzare la coreografia che abbiamo in mente. E ci piacerebbe che gli stessi genitori di quei piccoli gremissero lo stadio in occasione dell'ultima partita di questo campionato e vedere ciò che sono stati in grado di creare. Diamo ai bimbi una degna cornice di pubblico! Tutti insieme per gettare le basi per un futuro che sia davvero un SINALLAGMA D'AMORE SOLO DETTATO DALL'AMORE E DAL SENSO DI APPARTENENZA. IN ALTO LE MANI, FUORI LA VOCE NOI SIAMO SALERNITANI".