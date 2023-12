Contestazione in città: striscioni degli ultras granata contro Iervolino

Adesso la contestazione è martellante. Dopo i cori sull'uscio dello stadio Arechi, gli ultras hanno scelto di tappezzare Salerno con striscioni rivolti a Iervolino, presidente della Salernitana. Gli chiedono di "metterci la faccia" e di "abbassare la corona", cioè gli chiedono di prendere consapevolezza della crisi granata e di rimboccarsi le maniche: profilo basso per trovare una via d'uscita. Ma non è in ballo solo il mercato. Lo strappo con le frange calde della tifoseria granata si è consumato dopo la richiesta di colloquio avanzata dalla curva Sud Siberiano, non accettata dal patron.

La reazione

Gli ultras non hanno digerito il rifiuto e dapprima hanno pubblicato una frase molto forte sulle proprie pagine facebook e poi hanno scelto di srotolare striscioni. Vernice nera su carta bianca per contestare il patron. Non è stata pubblicata una frase univoca. Dopo aver condiviso il tema della protesta, ciascun gruppo nel proprio quartiere ha scelto un fraseggio diverso. Gli striscioni sono stati esposti in zona porto, a Pastena, all'uscita della tangenziale, a Torrione, al parco Pinocchio, allo stadio Vestuti, a Pontecagnano Faiano, a Paestum, a Sant'Eustachio.

Il campionato

Nel frattempo il Cagliari al termine di una clamorosa e rocambolesca rimonta, proprio come era accaduto contro il Frosinone, ha ribaltato (da 0-1 a 2-1) anche l'esito della partita casalinga contro il Sassuolo e si è portato fuori dalla zona retrocessione (13 punti). Resta nelle sabbie mobili l'Empoli: ha steccato lo scontro salvezza casalingo contro il Lecce ma neppure ha perso. Ha mosso la classifica, resta al terzultimo posto, il quartultimo posto (Udinese) dista quattro punti dalla Salernitana che deve battersi il petto per aver assistito per larghi tratti al palleggio ad oltranza del Bologna, salvo poi destarsi negli ultimi venti minuti di gioco ma senza riuscire a rimediare.