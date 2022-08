Prove di campionato, striscioni ultras: "Basta con pseudo allenatori, noi siamo cori e passione"

Squadra in casa

Squadra in casa Salernitana

In attesa dell'incontro convocato nel piazzale antistante lo stadio Arechi, esteso a tutti i tifosi della Salernitana, gli ultras curva Sud Siberiano hanno voluto far conoscere il proprio punto di vista srotolando striscioni in luoghi strategici della città.

Nero su bianco

Lo striscione che pubblichiamo è stato affisso in zona Pastena, all'uscita della tangenziale. C'è scritto "Basta con dirigenti mediatici e pseudo allenatori. Noi siamo passione, cori e forti emozioni". I metri di carta hanno una firma: il cotenuto è condiviso dai gruppi ultras della curva Sud Siberiano. Nel frattempo lo stadio Arechi si prepara al sold-out. Sono stati già occupati 21mila posti, tra biglietti e quota abbonati, ce ne sono poco più di 8mila a disposizione.