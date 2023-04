La carica degli ultras, la città è piena di striscioni: "Avanti salernitani"

"Fuori la voce, in alto le mani. Vinciamola insieme: avanti salernitani!". Gli ultras della curva Sud Siberiano hanno tappezzato Salerno di striscioni. Suonano la carica, invitano all'adunata, chiamano a raccolta il popolo granata affinché diventi dodicesimo uomo nella sfida casalinga al Sassuolo.

Lo scenario

Circa 23mila tifosi affolleranno gli spalti dello stadio Arechi. Ci sarà un bel colpo d'occhio, grazie ai mini abbonamenti che hanno favorito l'affluenza delle famiglie. Presenti anche 800 bambini delle scuole calcio. "Confidiamo in uno stadio sempre più caldo per raggiungere tutti insieme il nostro obiettivo salvezza", ha detto Paulo Sousa in conferenza stampa. Gli striscioni sono stati esposti all'uscita delle tangenziali, in zona porto, davanti agli stadi Vestuti e Arechi, a Torrione e Pastena, negli altri quartieri dove hanno sede i gruppi ultras.