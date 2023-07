Vacanze finite: Paulo Sousa ritorna in Italia e prepara l'incontro con Iervolino e De Sanctis

Paulo Sousa ha terminato le vacanze e lunedì sarà in Italia, destinazione Roma e poi Salerno. Ha l'agenda già fitta di impegni: incontrerà il patron Iervolino e il direttore sportivo De Sanctis per fare subito il punto sul mercato granata. Risuonano le sue parole, al termine della partita Salernitana-Udinese: "Ci siamo incontrati con il presidente, ho detto che per confermare il nostro campionato dobbiamo trattenere i giocatori che ci hanno permesso di raggiungere l'obiettivo quest'anno. Poi per il resto dipenderà dalla possibilità di spesa del nostro presidente sul mercato".

Lo scenario

Iervolino ha già investito o accantonato 18 milioni di euro. Accantonamento nel senso che il riscatto avvenuto di Boulaye Dia prevede non il pagamento immediato di 12 milioni di euro per il suo cartellino ma un versamento in tre rate al Villarreal, ciascuna di pari importo (4 milioni di euro). La prima è stata saldata il 30 giugno e fa scattare il riscatto definitivo. Le altre due dovranno essere corrisposte il 30 giugno 2024 e il 30 giugno 2025. Si tratta comunque di impegno di spesa, soldi messi da parte e investiti sul giocatore. Il riscatto di Pirola è costato 5 milioni di euro e il nuovo stipendio di Ochoa passa da 450mila euro a 1 milione di euro più 200mila di bonus. Sousa si aspetta la riconferma in blocco dell'ossatura base e ambisce ad allenare il senegalese Dia. Molto dipenderà, però, dalle opportunità di mercato e soprattutto dalla clausola di 25 milioni di euro che un club potrebbe pareggiare entro il 20 luglio liberando il Re Mida della Salernitana. Il club granata è consapevole di questo scenario quasi inevitabile, fa girare il mercato in entrata e la capacità di spesa per i grandi colpi intorno alla cessione di Dia ma dovrà individuare almeno due giocatori in grado di garantire a Sousa il numero sufficiente di gol. Senza bomber difficilmente si raggiungono gli obiettivi. Il caso atipico è stato il Monza: Palladino l'ha schierata in campo con il modulo 3-4-2-1, composto nelle migliori versioni da Petagna punta vertice, Dani Mota e Caprari alle sue spalle. Il migliore marcatore, però, si è rivelato il tuttofare Ciurria, sei gol. La Salernitana non pensa al brianzolo per rinforzare il proprio organico. Punta invece sulla riconferma di Kastanos nonostante il fermento con il suo procuratore, lascia riposare Candreva e prepara l'assalto ad una serie di trequartisti (Cancellieri, Adli, Maldini) che potrebbero consentire a Sousa di allargare anche il gioco sulle fasce