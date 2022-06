Notti magiche allo stadio Arechi: la Salernitana "prenota" Gattuso

La data è cerchiata in rosso sull'agenda del cavalluccio marino. Il 30 luglio, allo stadio Arechi, la Salernitana potrebbe sfidare il Valencia allenato da Rino Gattuso.



Lo scenario

Gattuso è rimasto nel cuore dei tifosi della Salernitana. Arrivò in granata nella stagione di Serie A 1998-1998, strappato da Aliberti ai Rangers Glasgow. Al termine dello sfortunato campionato, passò al Milan e in rossonero ha vinto tutto. Poi i successi con la maglia azzurra della Nazionale, culminati con la conquista della Coppa del Mondo nel 2006, e la brillante carriera da allenatore. La trattativa per portare gli spagnoli a Salerno è curata da Sport Events e sarebbe la ciliegina sulla torta di un precampionato dedicato alle sfide europee. Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola riepiloga le amichevoli che la Salernitana sosterrà in Austria, dove sarà di stanza dal 4 luglio. Dopo l'esordio contro i dilettanti del Saint Jacques, ecco una serie di test di lusso, fino alle sfide con Schalke 04, probabilmente l'Union Berlin e il Galatasaray.