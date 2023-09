Il mercato degli esuberi non è finito: la Salernitana valuta Valencia e Simy

C'è l'Atromitos per Valencia: 100mila euro di prestito oneroso e poi la forte probabilità che sia la Salernitana ad accollarsi l'ingaggio (mezzo milione di euro). Fu una delle prime operazioni di mercato della gestione Iervolino, il cileno era arrivato in maglia granata con ben altre aspettative. Quando la Salernitana ha capito che difficilmente avrebbe inciso in zona gol e quando Paulo Sousa ha tirato la riga spiegando che difficilmente avrebbe trovato posto in squadra, neppure per uno spezzone, il mercato degli esuberi ha fagocitato anche il calciatore cileno.

Gli imprevisti

In venti giorni di mercato è accaduto di tutto: dapprima il Palermo lo ha rispedito al mittente, al termine dei test propedeutici al tesseramento, poi gli spagnoli dell'Eibar hanno depositato i moduli del tesseramento fuori tempo massimo, infine gli arabi dell'Al-Tai hanno fatto altre scelte puntando su Dennis del Nottingham Forest. Resta l'Atromitos.

Il nodo

Simy è l'esubero per eccellenza. Ha un ingaggio di 900mila euro e ha rifiutato a più riprese la Turchia, le due squadre di Adana. Quando a lui si è interessata anche la Serie B, c'è stato inizialmente un flirt con la Sampdoria che poi ci ha ripensato, ma soprattutto con Cosenza e Feralpisalò, che lui ha rifiutato. Nel frattempo il suo entourage ha fatto pervenire al club granata un'istanza di reintegro. Sono schermaglie che potrebbero essere poi propedeutiche ad un ricorso al Collegio Arbitrale. Se l'organo terzo fosse chiamato a pronunciarsi e accogliesse un ricorso di Simy, la Salernitana sarebbe poi costretta a corrispondergli il 20 o 30% dello stipendio lordo. E' una prospettiva che il patron Iervolino vuole evitare e per questo motivo, a breve, Simy dovrebbe essere reintegrato negli allenamenti di gruppo.