Petit diable ha detto sì: Vandeputte è vicinissimo alla Salernitana

Un'ala per la Salernitana. Ma non solo un'ala: il 28enne Jari Vandeputte, 29 anni nel giorno di San Valentino, è molto di più: goleador aggiunto, assistman, insomma un bomber di scorta. Nel Catanzaro di Vivarini si è esaltato giocando sulla fascia sinistra con il modulo 4-4-2. Parte dalla corsia mancina, si accentra e fa gol. Ne ha realizzati 9 quest'anno e poi ha confezionato tanti passaggi vincenti per i suoi compagni: Iemmello ancora ringrazia.

Lo scenario

Petrachi ha puntato su di lui, lo considera uomo della rifondazione insieme a Coda ed a Tutino. Così ha rotto gli indugi con una offerta che Palermo, Cremonese e Udinese, altri potenziali acquirenti, non hanno pareggiato: 500mila euro subito al Catanzaro, 2 milioni da spostare sul prossimo bilancio ma che matureranno come obbligo di riscatto a condizioni facili da raggiungere (i primi punti del campionato della Salernitana), 700mila euro in caso di promozione in Serie A della Bersagliera.