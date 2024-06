Gol e assist per la Salernitana: Petrachi vuole Vandeputte, stella del Catanzaro

A Catanzaro nessuno mai sarà come il leggendario Palanca. Dopo gli idoli, però, ci sono i bravissimi giocatori che hanno fatto sognare una città, portando le aquile calabresi a volare a pochi centimetri dal sogno Serie A. Tra i nuovi fenomeni del Catanzaro c'è Jari Vandeputte, un giocatore venuto dalla gavetta, che Bertotto, ai tempi della Viterbese, seppe avvicinare al calcio professionistico italiano. Poi è diventato la stella del Catanzaro ed è stato tra i protagonisti della squadra allenata da Vivarini.

Lo scenario

La Salernitana ha bisogno di rifondare tutto il proprio reparto e gioco offensivo: ha necessità di ingaggiare nuovi protagonisti, dopo l'addio a Tchaouna passato alla Lazio, quello sempre più probabile a Dia, la clausola versata a Candreva. Insomma deve trovare nuovi goleador, nuove traiettorie. Dunque pensa non solo a Tutino, che ha già chiesto al procuratore Giuffredi scatenando l'asta ma anche a Vandeputte che nell'ultima stagione a Catanzaro ha giocato 41 partite ufficiali, ha segnato 10 gol e sfornato 15 assist, compresa coppa Italia. I giocatori importanti costano e la Salernitana, che incasserà soldi non solo dal paracadute per le retrocesse ma anche dalle cessioni ha stanziato 2.5 milioni più 700mila euro in caso di promozione in Serie A per il cartellino dell'esterno destro da 4-4-2 (o 4-3-3) che parte da sinistra e si accentra per battere a rete con il piede forte.

