Salernitana batticuore: restano poche ore per salvare la Bersagliera

Restano in ballo tre gruppi imprenditoriali per l'acquisto delle quote azionarie, ma in questo momento in pole position pare la cordata di meridionali, amici di Cerruti. Agnello è uscito allo scoperto, poi ci saraebbe un gruppo americano. Come soluzione in extremis, il gruppo con il notaio Orlando e l'avvocato Tedesco