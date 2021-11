Il futuro della Salernitana, è il giorno del trust: scadono i termini per le offerte irrevocabili d'acquisto

Giorni lunghi, tesi e delicati attendono la Salernitana. Oggi, 15 novembre, è stato fissato come data clou, deadline dai trustee Susanna Isgò e Paolo Bertoli. Alla pec del trust dovranno pervenire offerte irrevocabili di acquisto del club dell'ippocampo. Se ne arriveranno almeno due, si procederà al rilancio entro 24-28 ore. Se ne arriverà solo una e se verrà ritenuta congrua, entro 10 giorni si procederà alla stesura dei contratti. In questo lasso di tempo - fatto di studio delle carte e richieste di ulteriori chiarimenti - i trustee ed i propri legali hanno avuto diverse interlocuzioni con terzi interessati all'acquisto ed i propri intermediari. Adesso, però, è il momento di procedere: la scadenza fissata dalla Federcalcio - la vendita entro la conclusione del 2021 - è sempre più vicina.

Il campo

Nel frattempo la squadra allenata da Stefano Colantuono si prepara ad affrontare la Sampdoria allo stadio Arechi. Il fischio d'inizio è fissato domenica 21 novembre e in campo ci sarà anche Franck Ribéry. La Salernitana non rinuncia al proprio campione e lo schiererà in linea di galleggiamento, a ridosso delle due punte. Scalpita Bonazzoli, che è un ex. Al suo fianco dovrebbe esserci Milan Djuric. Novità a centrocampo, anzi tripla: Lassana Coulibaly si è ristabilito, ha giocato uno spezzone di partita a Roma contro la Lazio ed è pronto a riprendersi la maglia da titolare a discapito di uno tra Di Tacchio e Schiavone; Kastanos rientrerà dal turno di squalifica; Capezzi, reduce dal lungo periodo di stop in seguito all'intervento chirurgico al ginocchio, si accomoderà in panchina e potrà rientrare nelle rotazioni.