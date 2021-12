E' corsa contro il tempo per salvare la Salernitana: tifosi in attesa

E' tutto nelle mani di Isgrò e Berto, rappresentanti dei trustee Melior Trust e Widar Trust. La deadline è sempre più vicina: entro il 31 dicembre, la Salernitana deve essere ceduta ed entro il 27 dicembre deve essere approvato il bilancio al 30 giugnom 2021. Il gruppo svizzero Implenia si è fatto avanti, si muovono anche imprenditori locali.

Lo scenario

L'offerta ritenuta congrua e valida dovrà subito essere portata all'attenzione del presidente della Federcalcio, Gravina, insieme al preliminare di contratto. In contemporanea scatteranno i 45 giorni di proroga, tempo utile per trasformare il preliminare in definitivo e per attrezzare la squadra nel mercato di riparazione. In questo momento, il mercato è in stand-by. La Salernitana il 6 gennaio dovrebbe affrontare il Venezia in casa e il 9 gennaio dovrebbe recarsi a Verona. C'è una partita sub iudice - quella di Udinese, dopo il ricorso presentato, in attesa della pronuncia del giudice sportivo -, ma in questo momento la partita più importante si gioca sulla calcolatrice degli imprenditori e nel Palazzo del Calcio. Il Venezia ha 2 giocatori squalificati. Quelli della Salernitana, invece, a gruppi ed in base alla scadenza delle quarantene (diverse, di 7 giorni per i vaccinati, di 10 giorni per i non vaccinati, per chi non ha completato il vaccino o lo ha fatto da meno di 14 giorni rispetto alla data del contatto stretto con i positivi), ritornerà ad allenarsi. Ruggeri su Instagram ha inserito il conto alla rovescia. Il suo rientro a Salerno è imminente. Si prepara anche Mamadou Coulibaly, che ritornerbbe particolarmente utile a gennaio, in ragione dell'assenza di Lassana, convocato per la Coppa d'Africa insieme a Kechrida. In questo momento, però, è tutto relativo: la Salernitana deve innanzitutto conoscere il proprio destino.