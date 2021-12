Salernitana, ore decisive per la vendita: due pec arrivate ai trustee

Riunione fiume nella sede dei trustee, senz'alba, come se non ci fosse un domani. Perché un domani non c'è: la Salernitana deve essere venduta subito, entro il 31 dicembre. E' la deadline fissata da Gravina, presidente della Federcalcio, pena l'esclusione dal campionato di Serie A. In nottata, sono stati fatti passi avanti, decisivi.

Le pec

All'indirizzo e-mail del trust sono arrivate due pec. Lo scrive il quotidiano Il Mattino. Il notaio Orlando e l'avvocato Tedesco hanno formulato la propria offerta: un atto d'amore e nello stesso tempo di responsabilità. Sulla scena irrompe anche un secondo interlocutore dei trustee. L'offerta potrebbe essere quella giusta. Sul piatto anche una cifra da investire per la gestione della squadra, fino alla conclusione della stagione sportiva. I trustee stanno valutando la congruità ma dovrebbe essere la strada maestra: importo alto, raddoppiato poi per quanto riguarda il capitale da investire sul campo, che vuol dire mercato, rinforzi, acquisti. Per tentare la sterzata, la strambata, il miracolo salvezza, occorre un ippocampo che metta le ali, che assomigli quasi ad un cavallo alato, mitologico. La cordata o l'unico soggetto pronto a balzare al timone del club granata, potrebbe assumere presto queste sembianze. I tifosi hanno già fatto uno più uno, ma al momento, per ovvi motivi di privacy, il nome e cognome resta top secret. Sullo sfondo, si muove - comunque a passo svelto o forse più cadenzato, per ponderare bene, per riflettere - il gruppo di amici di Cerruti, che si era sfilato dalla colonna degli acquirenti ma che aveva invece assunto il ruolo di "sensibilizzatore" di imprenditori, per il bene della Salernitana.

Lo scenario

Mentre la squadra ha ripreso la preparazione con un piccolo gruppo di atleti e inquadra in qualche modo la partita del 6 gennaio contro il Venezia (prevendita non partita, c'è bisogno comunque dell'ok della Federcalcio al contratto preliminare) i trustee oggi si relazioneranno agli avvocati della Figc. Se ci sarà il preliminare, se la proposta sarà ritenuta solida e congrua, scatteranno i 45 giorni per trasformare il preliminare in contratto definitivo e per rinforzarsi sul mercato. Non c'è più tempo: ora o mai più.