Salernitana, è il giorno del giudizio: a mezzanotte scadono le offerte d'acquisto del club

Oggi è il giorno del giudizio, oggi deve essere "Ammore overo". Entro le ore 23.59, chi vuole acquistare la Salernitana deve presentare un'offerta che i Trustee Isgrò e Bertoli devono ritenere solida e congrua. I Trustee devono rispondere via pec all'acquirente per accettazione e contestualmente comunicare alla Figc di aver individuato l'acquirente.

Giorni bancari

Difficilmente oggi i tifosi conosceranno il nome di chi può mettere le mani sul timone della Salernitana. Il primo giorno bancario utile per la verifica dell'acconto versato sarà il 3 gennaio. Contestualmente scatteranno i 45 giorni di tempo, utili a trasformare il preliminare di contratto in definitivo ed a rafforzare la squadra (si gioca il 6 gennaio contro il Venezia all'Arechi e il 9 gennaio a Verona). Il notaio Orlando e l'avvocato Tedesco hanno formulato l'offerta, via pec. È una ciambella di salvataggio. Si sono appalesati anche un imprenditore del settore formazione/università e un altro gruppo che è stato sensibilizzato dall'imprenditore Cerruti. Quest'ultimo ha già precisato di non essere direttamente coinvolto nell'acquisto ma ha sollecitato alcuni amici tra i quali Agnello, re delle acque minerali.