Entusiasmo Salernitana-Venezia, comincia la prevendita dei biglietti: il costo in curva Sud

Dopo la svolta societaria e la cessione delle quote azionarie all'imprenditore Danilo Iervolino, c'è nuovo fermento in città e nella tifoseria. Molti supporter hanno inondato di telefonate il centralino delle ricevitorie per ottenere informazioni circa la prevendita dei biglietti per Salernitana-Venezia, prima partita del 2022.

Lo scenario

La capienza dello stadio Arechi è ridotta al 50%, dopo il provvedimento governativo che riguarda gli impianti sportivi. Rimodulata la pianta organica, ci sono dunque a disposizione 13mila posti, 1.000 dei quali per il settore ospiti. Un biglietto per la curva Sud Siberiano costerà 28 euro più 2 di prevendita