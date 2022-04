Tutti "pazzi" per la Salernitana: file in ricevitoria, è caccia al biglietto

File in ricevitoria dalle prime ore della mattinata: tutti a caccia del biglietto di Salernitana-Venezia, tutti pazzi per i granata.

Lo scenario

La foto che pubblichiamo proviene da Torrione. All'ingresso di Fan's Shop, roccaforte delle prevendite in città, si sono formate lunghe code. L'obiettivo è assicurarsi il tagliando d'ingresso per la sfida al Venezia, in programma allo stadio Arechi il 5 maggio alle ore 15. Ieri è cominciata la vendita per i possessori di fidelity card e da oggi alle 10 è scattata, invece, quella libera. Sempre oggi scade la prelazione per l'acquisto di biglietti a 3 euro per chi aveva acquistato l'abbonamento "Fino alla fine". Era valido per cinque gare casalinghe e nel carnet non rientrava la partita Salernitana-Venezia. Esauriti, invece, i biglietti del settore ospiti di Bergamo per Salernitana-Atalanta.