Salernitana-Venezia, gara jolly: tira aria da tutto esaurito

Curva Sud esaurita, a ruba anche i biglietti under 14 (2 euro) per il settore della torcida e quelli da 3 euro destinati agli abbonati: prosegue senza soluzione di continuità la prevendita dei tagliandi per Salernitana-Venezia (5 maggio, ore 18).

Il report

Quello fornito dalla Salernitana contiene un dato sbalorditivo: oltre 12mila venduti ma nelle ultime ore il quantitativo di biglietti acquistati è cresciuto a dismisura, fino a toccare quota 15mila. La partita è ancora sub iudice (il Collegio di Garanzia del Coni dovrà pronunciarsi il 2 maggio, nel giorno di Salernitana-Atalanta) ma c'è fiducia circa il rigetto del ricorso del Venezia e quindi sulla disputa del match, gara di recupero. La partita non fu disputata lo scorso 6 gennaio, a causa del l'ondata di Covid che colpì la Salernitana.