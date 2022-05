L'urlo dei 25mila: Salerno nel pallone, file in ricevitoria, tutti allo stadio

Tutti allo stadio per sostenere la Bersagliera. Salernitana-Venezia è il primo snodo salvezza. Quattro giorni di batticuore, da vivere sperando nell'impresa. Prima la sfida ai lagunari e poi l'incrocio con il Cagliari, l'8 maggio. Venduti 20096 biglietti, oggi è partita anche la vendita libera per la sfida ai sardi.

Lo scenario

Kastanos lo ha scritto: "Padroni del nostro destino". Il compagno di squadra, Mazzocchi lo ha ribadito: "Prepariamoci a tutto". Gagliolo ha invitato all'adunata: "Tutti allo stadio". La Salernitana ci crede ma ha bisogno di spinta, propellente, sostegno, pazienza. "Non sarà facile", ha spiegato il diesse Walter Sabatini. Il dirigente, che non era presente a Bergamo, ha posto l'accento sui ritmi serrati di questa scalata salvezza: si gioca ogni 72 ore, ritmi infernali come nei playoff scudetto del basket. Ma la Salernitana può e deve accelerare, ha aperto un varco e ora può farcela. Venduti circa 21mila biglietti per la partita contro il Venezia, oggi le ricevitorie accoglieranno anche gli affamati di Salernitana e di biglietti pronti a riversarsi allo stadio, contro il Cagliari. Si è già sovlto in Questura l'incontro del Gruppo operativo per la sicurezza, riguardo la partita contro gli isolani. Al netto della rivalità che separa le tifoserie, le criticità riguardano l'assenza di voli e di traghetti diretti a Cagliari, domenica sera. Gli ultras isolani dovranno attendere il lunedì seguente per ripartire da Napoli. Saranno utilizzati circa 200 steward, la metropolitana funzionerà regolarmente (capolinea Arechi), prima e dopo il match. I varchi d'ingresso allo stadio saranno aperti già dalle ore 15.30, sia giovedì sia domenica.