Stadio Arechi, appuntamento con il destino: le formazioni di Salernitana-Venezia

Ventiduemila biglietti acquistati: il "soffio" dell'Arechi, invocato da Davide Nicola, allenatore dei granata, è tutto per la Salernitana. E' il giorno di Salernitana-Venezia e la Bersagliera schiera Djuric con Bonazzoli in attacco, quest'ultimo favorito su Verdi. Il tecnico "promuove", anzi dovrebbe ritrovare in formazione base Radovanovic, che ha recuperato dall'infortunio muscolare al flessore. Il Venezia è reduce da nove sconfitte di fila e ha cambiato l'allenatore: fuori Zanetti, dentro Soncin, sconfitta di misura in casa della Juventus ma un fortissimo spirito di rivalsa. Fischio d'inizio alle ore 18.

Le formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L.Coulibaly, Bohinen, Ederson, Zortea; Bonazzoli, Djuric.

In panchina: Belec, Dragusin, Gagliolo, Ruggeri, Capezzi, M.Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Obi, Mikael, Perotti, Verdi. Allenatore: Nicola.

VENEZIA (3-5-2): Mäenpää; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Ebuehi, Crnigoj, Vacca, Cuisance, Haps; Henry, Aramu.

In panchina: Bertinato, Svoboda, Mateju, Peretz, Busio, Fiordilino, Tessmann, Kiyine, Nani, Okereke, Nsame. Allenatore: Soncin.