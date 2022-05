La rifinitura e il provino: Radovanovic stringe i denti per Salernitana-Venezia

Ivan il jolly, Ivan la diga: la Salernitana vuole e deve recuperare Radovanovic per la sfida al Venezia, la prima gara bivio, che può condurre alla salvezza. Il difensore serbo ha dovuto rinunciare alle ultime partite a causa di un infortunio muscolare. La cicatrice al flessore si è finalmente chiusa e l'allenatore Davide Nicola è pronto a gettarlo di nuovo nella mischia, in uno stadio bolgia.

Il provino

Lo sosterrà oggi, 4 maggio, vigilia della partita. Radovanovic non era stato aggregato ai compagni di squadra che poi hanno pareggiato a Bergamo. Ha lavorato, invece, con intensità a Salerno e adesso è pronto a dare manforte a Gyomber e Fazio. Sarà con tutta probabilità aggregato anche Obi. Se Radovanovic sarà della contesa, Ruggeri potrà partire dalla panchina e rappresentare un valido cambio. Zortea quinto a sinistra, Mazzocchi (ex di turno come Kiyine) il suo omologo a destra, a centrocampo Lassana Coulibaly, Bohinen e Ederson, in attacco Bonazzoli farà coppia con Djuric.