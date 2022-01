Salernitana-Venezia: ecco come ottenere il rimborso del biglietto

Squadra in casa

Squadra in casa Salernitana

E’ possibile richiedere il rimborso dei tagliandi emessi per la gara Salernitana - Venezia e non utilizzati per l'accesso allo stadio a partire dalle 15 di oggi (venerdì 7 gennaio) fino alla mezzanotte di mercoledì 12 gennaio a questo link: https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi.

Le informazioni

La modalità di rimborso è valida sia per chi ha acquistato online sia per chi ha acquistato in un punto vendita. All'interno della pagina è necessario selezionare “Sigillo fiscale” o “Codice a barre” e inserire il dato corrispondente presente sul biglietto. Se i dati sono corretti viene richiesto un “Iban” e la procedura sarà completata. Sarà rimborsato il prezzo del biglietto ad esclusione delle commissioni di servizio. I rimborsi saranno processati tutti a partire da giovedì 13 gennaio.