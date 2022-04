Salernitana-Venezia, partita infinita: il Coni fissa l'udienza di discussione

Squadra in casa

Salernitana-Venezia è una partita infinita. Il Collegio di Garanzia del Coni ha fissato il 2 maggio (Sezioni Unite, a partire dalle ore 15) l'udienza di discussione sul ricorso presentato dal club lagunare avverso la sentenza della Corte sportiva di appello nazionale, favorevole alla Salernitana. Il Coni, con decreto monocratico, ha nel frattempo respinto l'istanza cautelare del Venezia, tesa a bloccare la fissazione della gara da parte della Lega, il 27 aprile.

Lo scenario

Salernitana e Venezia hanno tempo fino al 25 aprile per la presentazione delle memorie difensive. Il giorno festivo farà slittare di 24 ore la scadenza, spostata dunque al 26 aprile. Nel frattempo la Lega deve stabilire quando far giocare il match. Alla luce della pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni (2 maggio) potrebbe far slittare il fischio d'inizio al 5 maggio, allo stadio Arechi.