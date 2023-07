Mercato granata, parte l'assalto a Verde: Sousa spinge per l'esterno dello Spezia

E' cominciato l'assalto a Daniele Verde, esterno dello Spezia. Sousa lo ha espressamente richiesto a De Sanctis: lo considera funzionale alla nuova Salernitana, che ha una carenza strutturale in quel ruolo, e vuole farlo giocare a piede invertito, consentendogli di puntare l'avversario da destra, accentrarsi e battere a rete con il sinistro.

Il contatto e il contratto

Il direttore sportivo granata ne ha già parlato con l'agente, lo stesso di Mazzocchi. Prospetta per lo Spezia una soluzione in prestito con diritto di riscatto ma i liguri, sebbene desiderosi di alleggerire il monte ingaggi perché retrocessi in Serie B, vorrebbero monetizzare e difficilmente accetterebbero un'altra soluzione, tanto più che sul calciatore sono in avvicinamento sia il Bologna sia il Genoa. In realtà, si tratta solo all'apparenza di una posizione irremovibile: nel Golfo dei Poeti, infatti, hanno fissato il prezzo del cartellino - vicino ai 3 milioni di euro - e accetterebbero il pagamento in tre spezzoni, uno ogni anno. Verde è reduce da un campionato tra luci ed ombre, inghiottito dalla stagione storta dello Spezia. Nonostante la retrocessione in B culminata nello spareggio di Reggio Emilia contro il Verona, il giocatore ha comunque messo a segno sei gol tra campionato e Coppa Italia. Può realizzarne però molti du più, come ha già dimostrato di saper fare nelle precedenti edizioni della Serie A. L'assalto è partito, Sousa aspetta buone notizie.