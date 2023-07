Scambio Bonazzoli-Hongla: la Salernitana tratta ad oltranza con l'Hellas

Bonazzoli e Hongla è una storia infinita: la Salernitana vuole cedere il proprio attaccante. Si è rassegnata alla minusvalenza (5.2 milioni di euro per l'acquisto del cartellino dalla Sampdoria, l'estate scorsa, non potranno più essere recuperati) ma prova almeno a tagliare le spese e ad alleggerire il budget risparmiando ciò che dovrà dare al giocatore da giugno 2024 a giugno 2026 (9 milioni lordi).

Lo scenario

L'attaccante è fuori dal progetto e l'amichevole contro il Picerno ne ha dato dimostrazione: è rimasto in panchina, attende di essere ceduto. Hongla vuole la Salernitana ma l'Hellas alza la posta e cerca un indennizzo che la ristori totalmente dello scarto tra gli ingaggi dei due giocatori. E' stato però fissato un calmiere: il club granata non ha intenzione di corrispondere al Verona più di 1,8 milioni di euro. Nel frattempo Bonazzoli continua a sbadigliare e Hongla continua a segnare: in amichevole contro la Virtus Vecomp ha realizzato il suo terzo gol consecutivo in pre campionato. Sousa attende il camerunense e vuole schierarlo anche in coppia con Lassana Coulibaly.