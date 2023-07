Mercato granata: Bonazzoli a Verona, la Salernitana cambia contropartita

Federico Bonazzoli è sempre più scontento, sempre più ai margini della Salernitana, molto vicino all'Hellas Verona.

La trattativa

I granata sono pronti a cedere ai veneti il suo cartellino e soprattutto l'ingaggio (1,5 milioni netti per altri 3 anni). Da Verona in granata non più Tameze - ingaggio simile, corteggiatori anche in Arabia Saudita - ma Hongla, camerunense. Hongla più di Duda, proposto in avvio di trattativa in accoppiata con Tameze. Il Verona per colmare lo squilibrio tra ingaggi chiede anche un indezzo vicino al milione di euro. Mediazione in corso, parti molto vicine.