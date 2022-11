Mal di gol a Verona: sul taccuino dell'Hellas c'è pure il granata Bonazzoli

La Salernitana è alla finestra per Bonazzoli, anzi al balcone: a Verona, il direttore sportivo degli scaligeri, Sean Sogliano, ha messo anche il "pistolero" sul taccuino delle idee, perché vuole rinnovare il parco attaccanti. Da Verona potrebbero andar via sia Lasagna sia Djuric. Li ha messi nel mirino lo Spezia, che ha preso informazioni anche su Piccoli.

Lo scenario

Se i protagonisti dell'attuale prima linea scaligera andranno via, è ovvio che il Verona abbia bisogno urgente di nuovi califfi. Bonazzoli è uno dei cognomi più gettonati ma l'ostacolo è l'ingaggio. Guadagna 1,5 milioni di euro per 4 stagioni e la Salernitana ha sborsato 5 milioni per acquisire il cartellino a titolo definitivo dalla Sampdoria. Non può svenderlo e probabilmente neppure può venderlo. Riuscirebbe a prestarlo, a tutela dell'investimento effettuato in estate. Il cavalluccio marino, a propria volta, cerca un difensore esperto per rinforzare la batteria di centrali che potrebbe anche privarsi a breve di Gyomber e di Radovanovic. Il Verona ha Ceccherini che potrebbe fare al caso della Salernitana, in una triangolazione di mercato per arrivare a Bonazzoli.