Salernitana-Verona è partita a rischio: ecco la decisione dell'Osservatorio del Viminale

L'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, organo tecnico del Viminale, ha deciso deciso di abilitare la trasferta di Salerno soltanto per i tifosi dell'Hellas possessori di tessera di fidelizzazione, la maggioranza degli ultras scaligeri. Potranno acquistare soltanto nel settore ospiti e solo se residenti in provincia di Verona. La questura di Salerno potrebbe, però, valutare misure ad hoc, alla luce dell'antica rivalità che separa le due curve. Sarà implementato anche il numero di steward ai varchi d'ingresso. Rafforzati i controlli nelle zone di prefiltraggio e filtraggio.

Il fischio d'inizio

Sarà anche l'ultima partita casalinga per la Salernitana, dopo una stagione-incubo che l'ha condotta alla retrocessione in Serie B. I granata ritroveranno da avversario Federico Bonazzoli, poi destinato al rientro a Salerno in attesa di trovargli una nuova destinazione. La Lega Serie A ha pure comunicato il programma degli anticipi e dei posticipi. Il fischio d'inizio è fissato lunedì 20 maggio alle ore 18.30.