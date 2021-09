Salernitana, un punto di speranza contro il Verona: la voce dei tifosi

Un pareggio di speranza, di ripartenza, di buon auspicio: la Salernitana aggancia il Verona, afferra il primo punto in classifica e si prepara alla prossima trasferta di Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Ieri allo stadio c'erano 9561 spettatori, riconquistati dalla Bersagliera dopo la clamorosa rimonta da 0-2 a 2-2.

La voce dei tifosi

Il commento di Antonio Positano: "Primi 25 minuti da incubo e tutto troppo facile per il Verona. Dopo, è cominciata un’altra partita. In difesa soffriamo troppo e siamo poco protetti. Gagliolo sta deludendo e Kechrida non difende adeguatamente. Al netto del risultato la Salernitana ha dato continuità dopo l’Atalanta. Dobbiamo continuare così". Mario De Rogatis salva solo la grinta e il carattere: "C'è poco da dire: chi è sceso in campo ha lottato e ha dato tutto, ma purtroppo questo non basta. I valori tecnici visti finora ci dicono al momento, con amarezza, che non abbiamo una rosa attrezzata per salvarci e per competere nella massima serie. Dobbiamo soltanto lavorare tanto, a volte basta un episodio favorevole a cambiare le sorti di una stagione". La reazione di Paolo Toscano: "Sinceramente non riesco ad essere contento per il risultato. Abbiamo fatto una discreta prestazione ma abbiamo mostrato grossi limiti in tutti i reparti. È evidente che occorrano un centrale ed un centrocampista capace di costruire il gioco. Prendiamoci questo punto che fa solo bene al morale e guardiamo avanti". La voce di Mimmo Rinaldi: "Si può vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. L'unica certezza è che si deve continuare così. Se giochi a difenderti, ti fai male, tanto male. La squadra ha cambi inadeguati a centrocampo e in difesa".