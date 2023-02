Salernitana d'assalto nella partita-bivio, parla Nicola: "Pronti alla lotta"

A Verona è in palio una fetta di salvezza. La Salernitana deve uscire indenne dallo stadio Bentegodi - almeno con un punto in tasca - per stroncare il tentativo di rimonta degli scaligeri. Nicola sceglie Dia e Bonazzoli come coppia d'attacco, ha il dubbio del play e potrebbe passare almeno in avvio di gara alla difesa a tre. In mattinata, allo stadio Arechi per la rifinitura, la società ha deciso di svolgere un allenamento a porte aperte. Accadde anche alla vigilia della partita in trasferta contrro la Lazio. poi vinta. Mille tifosi hanno incitato i granata. In conferenza stampa, Davide Nicola li ha ringraziati.

La presentazione

"E' uno scontro diretto che dobbiamo giocare con grande consapevolezza ed entusiasmo - ha detto l'allenatore -. Difesa a tre o quattro non importa, dipende sempre da come stanno gli avversari. Ormai nel calcio non c'è più un solo modulo, ma ci sono tante variabili. Noi ci abituiamo a lavorare su due o tre soluzioni che possono permetterci di occupare più o meno il campo". Il Verona potrebbe recuperare Djuric in extremis. La risposta del tecnico granata: "Nella lettura dello sviluppo del loro gioco cambierà qualcosa, perché chi ha Djuric sa benissimo come metterlo in campo: lui ha la capacità di essere molto attento sui cross e questo diventa importantissimo. Se, invece, giocherà Lasagna, si cercherà la palla con sponda, come da sua caratteristica. Vediamo chi ci sarà di loro anche se a me interessa che in campo ci sia la Salernitana, perché è uno scontro diretto da giocare con entrusiasmo e consapevolezza, soprattutto per vedere e capire come possiamo esprimerci". L'esntrusiamo lo ha trasmesso anche la gente: 1000 persone sugli spalti. "L'allenamento davanti al nostro pubblico - ancora Nicola - è stato fatto per consentire ai tifosi di viverci di più e meglio e speriamo che possano essercene tanti altri. E' stato fatto anche per sentire in anticipo il rumore delle partite, per abituarci". I dubbi? "Io non ho dubbi ma possibilità. Se guardiamo alle statistiche, hanno più o meno giocato gli stessi. Semmai il dubbio domani è capire se possano esserci calciatori che hanno giocato di meno. Ci sono giocatori che hanno sempre giocato e altri un po' meno. Chi lo ha fatto sempre, è accaduto perché lo ha meritato. Ma ci sono anche giocatori che hanno dato davvero tanto e possono essere in calo. E' una partita nella quale dobbiamo essere particolarmente attenti al modo di giocare. Quando si incontrano squadre particolarmente aggrwssive, giocare con fraseggi non è sempre possibile né efficace. Talvolta bisogna saltare la prima linea di pressione avversaria". Pronto il nuovo attacco: "A Dia come gli altri piace tenere palla ma in questo momento noi dobbiamo pensare a noi stessi, alla fase di possesso e di non possesso. Dobbiamo portare in campo noi stessi e dobbiamo giocare in maniera tranquilla. Con Zaffaroni loro sono tornati a giocare con una forte pressione, abbiamo poco tempo per tenere palla tra i piedi. La differenza la fa la nostra capacità di giocare senza preoccuparci troppo". Ancora ballottaggio aperto per il play? "Bohinen e Nicolussi sono diversi: il primo è più fisico e tocca molte volte la palla. Ha gli attributi per tenere palla. Nicolussi ha geometrie, è svelto, può giocare lungo e inserirsi. Gli infortunati? Gyomber non si ferma mai e viene a Verona. Mazzocchi ci vorrà ancora una settimana per vederlo con noi. Maggiore sta facendo un recupero importante dal punto di vista dell'intensità della corsa. Bonazzoli ha chance di giocare? Domani tutti ne avranno".