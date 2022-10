La Salernitana vince, la voce del tifoso: "Non ci credevo, ho detto è lei o no"

Tre punti d'oro, di ossigeno e ripartenza. La Salernitana che ha battuto il Verona al fotofinish e che ha inguaiato l'allenatore dell'Hellas Cioffi (era alla guida dell'Udinese nella notte da tregenda all'Arechi, lo scorso 22 maggio) non ha certificato la propria guarigione, però ha creato di sicuro le premesse per una settimana di serenità, che porterà alla sfida in trasferta allo stadio Meazza, contro l'Inter. I tifosi sono consapevoli delle difficoltà dei granata, però benedicono la vittoria che consente alla squadra granata di allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica.

La voce dei tifosi

Il commento di Mario De Rogatis: "Gli scontri salvezza sono partite che valgono doppio e quella contro il Verona è proprio così, una vittoria inattesa per come si era messo il match, anche perché la partita l'aveva fatta l'Hellas. Non ci credevo più, ma solo una giocata da top player (con una sponda invitante di Botheim) poteva rompere l'equilibrio. Ci sono ancora aspetti tattici da sistemare, ma guardiamo avanti con fiducia. Questa la etichetterei come la vittoria della serenità". Antonio Positano: "Raccogliamo più di quello che meritavamo. I tre punti sono importanti per il nostro percorso. Buon impatto sulla gara di Botheim e Dia che ha realizzato un gran gol". Paolo Toscano: "Meno male che sono arrivati i tre punti. Occorre riconoscere che siamo stati fortunati. Sicuramente non meritavamo di vincere vista la prestazione offerta dalla Salernitana. Ma teniamo stretti questi tre punti che a fine campionato saranno pesantissimi. Adesso puntiamo a recuperare gli infortunati, soprattutto a centrocampo e guardiamo avanti con ottimismo". Mimmo Rinaldi: "Vittoria doveva essere e così è stato ma se il primo tempo è stato decente il secondo è stato mortificante. Lo scorso anno Candreva è stato il miglior crossatore della serie A; oggi fa il terzino e alla sua età non riesce a coprire l'intera fascia. Di fronte aveva Doig, uno che potrebbe essere suo figlio e ho detto tutto. La giocata, la perla del singolo in questo caso Dia nasconde sotto il tappeto in soggiorno la sporcizia. Ma attenzione a scherzare col fuoco. La serie A non perdona. Un'ultima chiosa sul gol subito: 7 persone in area a difendere il portiere inchiodato sulla linea e subiamo gol. Così no,dai...". La riflessione di Ciro Troise: "Vittoria preziosissima per tre punti d'oro ottenuti ai danni di una diretta concorrente. Per il momento non credo sia il caso di guardare alla parte sinistra della classifica, la lotta per la salvezza sarà durissima".