La Salernitana si congeda a testa bassa dalla Serie A, la voce dei tifosi: "Via tutti"

Restano l'amore e l'appartenenza, gli ingredienti che hanno infarcito il quadro d'autore offerto dalla torcida granata anche contro il Verona. La Salernitana ha perso l'ennesima partita casalinga, che è poi diventata involontario assist per la festa salvezza del Verona. Negli occhi c'è la scenografia sontuosa della curva Sud Siberiano. Ora c'è ansia di futuro e di programmazione.

La voce dei tifosi

Il commento di Mimmo Rinaldi: "Da Verona al Verona. Eravamo a solo 2 punti dalla salvezza all'andata e tutti restammo basiti alle dichiarazioni del presidente in merito all'idea di mercato di riparazione. Un'idea che ad una persona di calcio non sarebbe mai balenata. Ed eccoci qua a parlare di una mortificante retrocessione dopo un mercato scellerato guidato da Sabatini. A proposito: avete notizie in merito? È venuto, ha parato i colpi a Iervolino, ha distrutto una squadra e poi è scomparso. La società annovera... 126 dipendenti tra calciatori e staff: questi numeri hanno portato allo scatafascio finale. Ci sono uomini ancora legati alla gestione Lotito a busta paga, figuranti, gente improvvisata nel calcio. Dovrebbero essere tutti lcambiati, in ogni area del club, in tutte le figure professionali presenti. Voi lo sapete che siamo l'unica squadra dove i calciatori che diventano papà hanno il congedo parentale? Si è proprio così esempio Maggiore e Kastanos infortunati per un mese dopo la nascita dei propri pargoli e poi come conigli dal cilindro sbucano in campo per 80 minuti. Cancellare tutto. Via tutti. Tutti". Ecco Antonio Positano: "Mi rivedo in pieno nelle parole del comunicato della Curva Sud Siberiano : “La Salernitana è retrocessa?.La Salernitana parteciperà solo ad un nuovo campionato. Non chiedo dove…ditemi quando…io ci sarò! SOLCHEREMO LO STESSO MARE TOCCANDO LIDI DIVERSI IN GIRO PER LO STIVALE SEMPRE CON LO STESSO IDEALE,A SOSTEGNO DELLA NOSTRA APPARTENENZA!". Paolo Toscano: "Non poteva esserci epilogo peggiore! Gli aggettivi, ovviamente in negativo, si sprecherebbero per questo gruppo di calciatori indegni di cotanta passione e di cotanto amore per i propri colori e per la propria città. Via tutti!". La chiosa di Ciro Troise: "Unica notizia positiva della giornata la convocazione di Ederson nella Selecao in vista della Coppa America".