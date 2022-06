"Vattene amore" e striscioni storici: happening degli ultras granata al Vestuti

Granata South Force, Toi Fipao, Gruppo Pompa, Viking Guerrieri, Wild Group, Ultras Platiano, Nucleo Storico, Old Clan, Panthers e poi lei... Salernitana Bersagliera. Tutte le sigle storico della curva nuova dello stadio Vestuti sono ricomparse stamattina, 18 giugno, sui gradoni dell'impianto sportivo di piazza Casalbore.

Lo scenario

Mancano poche ore al compleanno numero 103 della Salernitana. In attesa del 19 giugno e dell'amichevole celebrativa che opporrà le vecchie glorie granata alla Nazionale cantanti, il Vestuti ha ritrovato i propri drappi, che resteranno esposti fino a metà pomeriggio, vigilati. In serata, sarà allestita l'area giochi per bambini sul terreno di gioco. All'esterno, piazza Casalbore ospiterà il palco e altri ex calciatori. Ci saranno Pisano, Di Napoli, Bombardini, Ferrarese, De Cesare, Fusco.